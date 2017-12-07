Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, lkadım ilçesi Yabancılar Çarşısı’nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şahıs, kız arkadaşlarıyla Yabancılar Çarşısı’na geldi. Bu sırada çarşıda bulunan Irak uyruklu Aymaen Saad M. (20) isimli vatandaş, iddiaya göre arkadaş grubuna baktı. Yaşları 17 ila 18 arasında olan gruptan bir genç Aymaen Saad M.’ye “Sevgilime niye bakıyorsun” diyerek tepki gösterdi. İkili arasında çıkan kavgada kimliği belirlenemeyen genç, Irak uyruklu Saad M.’yi sağ bacağından bıçaklayarak yaraladı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.