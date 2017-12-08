Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 43 yaşındaki Hüseyin Özkıyak, önceden aralarında gönül ilişkisi olan S.Ç'nin Alipaşa Mahallesi Sebilerenler Caddesi'nde oğluyla yaşadığı apartmanın önüne geldi. Özkıyak ile evine girmeye çalıştığı kadının oğlu Murat Ç. (25) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Evinden pompalı tüfek alıp gelen Murat Ç, kaçmaya çalışan Özkıyak'a apartmanın önünde ateş etti. Başına ve vücudunun bazı yerlerine mermi isabet eden Hüseyin Özkıyak, olay yerinde hayatını kaybetti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Olay yerindeki polis ekibine teslim olan Murat Ç. ise gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Katil zanlısının ilk ifadesinde, Özkıyak'ın sürekli alkollü olarak eve gelip annesini rahatsız ettiğini ve dövdüğünü, defalarca ikaz etmesine rağmen tekrar geldiğini ve kavganın da bundan çıktığını öne sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, maktulün bazı suçlardan kaydının bulunduğu ve bir süre önce denetimli serbestlikle cezaevinden tahliye edildiği belirtildi.