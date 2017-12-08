Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 04.30 sıralarında Mamak’ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şehit Cengiz Topel Mahallesi Ziya Oralay Caddesi üzerinde bulunan gecekondulardan birinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, kısa sürede tüm eve hakim oldu. Gecekondunun bitişiğinde bulunan evlerde yaşayanlar, alevleri görerek çevredeki evleri boşalttı.

Mahallelinin ihbarı üzerine, yangın yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alev alev yanan evde yaşayan birinin olması ihtimaline karşı arama çalışması başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, yangın esnasında evin boş olması can kaybını önledi.