Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Dünya Sağlık Örgütü, Zika virüsünü geçen yıl uluslararası halk sağlığı acil durumundan çıkardı. Ancak Türkiye Sağlık Bakanlığı ateş, üşüme, lenf bezlerinde şişlik, eklem ve kas ağrısı şikâyetleri ile doktora başvuran hastalarda Zika virüsü çıkması üzerine harekete geçti. Çoğunlukla Amerika kıtasında, son zamanlarda Afrika ve Asya olmak üzere 67 ülkeye yayılan virüs, “Aedes aegypti” ve “Aedes albopictus” sivrisinek türlerinden geçmekte. Bu virüs çoğunlukla gebeler için tehlike oluşturmakta. Geçen ağustosta Küba seyahati sırasında Havana’da sivrisinek tarafından sokulan bir İstanbul’da bir hastaneye başvurdu ve zika virüsüne rastlandı. Hastaneye başvurulan bir başka hastada da aynı virüs tespit edildi. İlk 2 vakanın ardından farklı iki çiftte de Küba dönüşü Zika çıkması üzerine Bakanlık, bir rapor hazırladı; virüsle ilgili önemli tespit ve uyarılarda bulundu.

ŞU AN İÇİN SINIRLI

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı araştırmada, Türkiye’de hastalık vektörlerinin şu an için yerleşik olarak sınırlı bölgelerde (Tekirdağ, İstanbul ve Doğu Karadeniz) bulunduğu ve yerli bulaş olmadığı belirlendi. Hastalığın endemik olduğu bölgeleri ziyaret edenler veya bu bölgelerden ülkemize gelenler olduğundan, yeni Zika virüs vakaları tespit edilme ihtimalinin mevcut olduğu ifade edildi. Fakat hastalığa sebep olan sivrisinek türlerinin dağılımının şu an için ülke sınırlı bölgelerinde bulunması, bu virüsün bulaşıcı olma ihtimalinin düşük-orta arasında olduğu kaydedildi.