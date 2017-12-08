Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şevkiye mahallesi Adana Caddesi sebze hali kavşağının karşısında bulunan Karayolları Hizmet Binası alevler içinde kaldı.Yangına Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ait çok sayıda araç ve personel müdahale etti. Yangında, Karayolları 56. Şube şefliği hizmet binası, garajda bulunan bir minibüs, bir adet kamyon ve bir adet kamyonet kullanılamaz hale geldi. Öte yandan Karayolları personelleri tarafından bazı araçlar, iş makineleri, evraklar ve bilgisayarlar yangından son anda kurtarıldı.

Giderek büyüyen yangın sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise devam eden yangını söndürebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.