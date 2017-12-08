Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ilgaz tarafından Çankırı istikametine seyir halindeki A.A. idaresindeki 30 RB 3080 plakalı otomobil bir anda yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön camından içeri giren inek telef olurken, sürücü ile birlikte araçta bulunan F.A. da yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde 112 sağlık ekiplerince yapıldı. Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Telef olan hayvan ise olay yerine gelen traktör ile kaldırıldı.