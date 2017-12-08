Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenay Cankız, sokak sokak gezerek kedisini arıyor. Doğuşta kör olan ve tatilciler tarafından bırakılmak üzere iken sahiplendikleri Minnak’ın ailenin önemli bir parçası haline geldiğini söyleyen Cankız, kayıp kedinin göremediği için sokakta yaşamasının neredeyse imkansız olduğunu ifade ederek, hazırladığı afişler ve sosyal medya aracılığı ile yardım bekliyor.