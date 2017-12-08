Şenay Cankız, sokak sokak gezerek kedisini arıyor. Doğuşta kör olan ve tatilciler tarafından bırakılmak üzere iken sahiplendikleri Minnak’ın ailenin önemli bir parçası haline geldiğini söyleyen Cankız, kayıp kedinin göremediği için sokakta yaşamasının neredeyse imkansız olduğunu ifade ederek, hazırladığı afişler ve sosyal medya aracılığı ile yardım bekliyor.
Şenay Cankız “Pazar günü balkona tuvaletini yapmak için çıkmış. Hiçbir şekilde de bulamadık. Minnak adına duyarlıdır. Seslendiğiniz zaman ismine karşılık verir. İki gözü de doğuştan görmüyor, tekir bir kedi. Hareketli bir kedi. Önce kendi imkanlarımız ile aradık. Esnafımız, komşularımız sağolsunlar bizimle beraber aradılar. Sosyal medyadan haberlerini verdik. Afişlerini bastırdık. Ödül ilanı verdik. Gece gündüz sürekli arıyoruz. İş çıkışı çıkıyorum tekrar arıyorum. Gece ses duyuyorum. Balkondan çıkıyorum. Tekrar arıyorum. Aramadığımız yer kalmadı. Sosyal medyada çok duyarlı pek çok insan paylaştı. Pazar gününden beri hiçbir şekilde biz bir iz bulamadık” dedi.