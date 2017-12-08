Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 9 Aralık hava durumu, hava bugün nasıl olacak, İstanbul için fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika gelen habere göre; 9 Aralık Cumartesi günü İstanbul, fırtınalı bir güne uyanacak. Hafta sonu dışarı çıkmak isteyenler için Meteoroloji, sıkı giyinmekte fayda var. Zira, Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; yarın için İstanbul'da havanın baya sert geçeceği aktarıldı. İşte 9 Aralık İstanbul hava durumu bilgileri...

Meteoroloji hafta sonu İstanbul'da fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rüzgarın Marmara Bölgesi ve İstanbul'da yarın sabah saatlerinden sonra kuvvetini arttırarak güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli (40-60 km/saat); gece saatlerinden sonra ise yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/saat) esmesi beklenmektedir" denildi.

Rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiği kaydedilirken kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.