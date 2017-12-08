Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en soğuk illerinden biri olan Ağrı’da kar yağışının ardından şiddetli soğuklar etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 19 dereceyi bulurken, sabah saatlerinde vatandaşlar buzlu havada durmakta zorlandılar.

Ağrı Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre kentte dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 19.1 derece olarak açıklandı, sebze pazarında vatandaşlar soğuktan korunmak için soba yaktı. Ağrı’da dün gece hava sıcaklığı eksi 19 derece ölçülerek Türkiye’de en soğuk kenti oldu. Kentte soğuk hava nedeniyle günlük hayat olumsuz etkileniyor. Sabah saatlerinde de etkisini hissettiren dondurucu havalar nedeniyle araçların camları buz tuttu. Kaldırımlar buz tutarken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Sebze pazarında bulunan vatandaşlar dondurucu soğuklardan korunmak için soba yakarak ısınmaya çalıştılar. Binaların çatı katlarında metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Kamyonlar soğuktan korunmak için brandalarla kaplandı.

Muhammet Ali Erdemli adlı vatandaş havaların çok soğuk olduğunu söyledi. Geçen yıl havaların eksi 40 dereceye kadar çıktığını belirten Erdemli, “Bu sene kar biraz geç yağdı, geçen yıla göre havalar biraz daha iyi oldu, geçen sene hava eksi dereceydi, donuyorduk. Soğuktan memleketi terk ediyorduk. Sabahleyin kalktığımızda havalar çok soğuktu eksi 20 derece vardı. Arabaların ve pencerelerin camları buz tuttu. 2 saat arabalarımızla uğraşıp camlarını temizledik” dedi.