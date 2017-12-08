Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Adapazarı ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden İstanbul istikametine gitmekten olan Cevat K. idaresindeki 41 U 1426 plakalı azot tüpü yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kamyonda yüklü olan azot tüpleri yola savruldu, kaza sonrası trafik bir süre ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu D-100 karayolu, devrilen kamyon ve yüklerinin yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Kaza sonrası hafif yaralanan sürücü Cevat K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.