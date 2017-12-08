Alınan bilgilere göre kaza, Doğan Mahallesi Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi yanında meydana geldi. Cengiz Ç.’nin kullandığı 56 AP 558 plakalı kamyon, kavşakta kontrolden çıkarak yan yattı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ve UMKE ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 ambulansıyla Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Siirt'te kamyon devrildi: 4 yaralı
08.12.2017 - 22:16 | Son Güncelleme: 08.12.2017 - 22:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt’te virajı alamayan kamyonun yan yatması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Etiketler : Siirt,kaza,yaşam haberleri,
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