Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre kaza, Doğan Mahallesi Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi yanında meydana geldi. Cengiz Ç.’nin kullandığı 56 AP 558 plakalı kamyon, kavşakta kontrolden çıkarak yan yattı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ve UMKE ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 ambulansıyla Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.