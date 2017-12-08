Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, cumartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olacak güney ve güneybatı yönlü rüzgarın saatteki hızının 60 kilometreye ulaşacağı belirtildi.Rüzgarın akşam saatlerine doğru şiddetini artırarak, saatteki hızının 90 kilometreyi bulacağı bildirildi.Fırtınanın pazar günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği kaydedildi.Vatandaşların fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.
Balıkesir ve Çanakkale için "Kuvvetli fırtına" uyarısı
08.12.2017 - 22:56 | Son Güncelleme: 08.12.2017 - 22:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir ve Çanakkale'ye, "Kuvvetli fırtına" uyarısı yapıldı.
Etiketler : Balıkesir,Çanakkale,kuvvetli fırtına,yaşam haberleri,
525853 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525853.aspx
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