Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, cumartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olacak güney ve güneybatı yönlü rüzgarın saatteki hızının 60 kilometreye ulaşacağı belirtildi.Rüzgarın akşam saatlerine doğru şiddetini artırarak, saatteki hızının 90 kilometreyi bulacağı bildirildi.Fırtınanın pazar günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği kaydedildi.Vatandaşların fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.