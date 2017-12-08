Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel  Müdürlüğü verilerine göre, cumartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olacak  güney ve güneybatı yönlü rüzgarın saatteki hızının 60 kilometreye ulaşacağı  belirtildi.Rüzgarın akşam saatlerine doğru şiddetini artırarak, saatteki hızının  90 kilometreyi bulacağı bildirildi.Fırtınanın pazar günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği  kaydedildi.Vatandaşların fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı  dikkatli olması istendi.