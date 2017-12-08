Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a köy yollarını kullanarak gümrük kaçağı sigara getirme ihtimaline karşı polis ekipleri sıkı bir takip başlattı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeye bağlı polis ekipleri, Narlı-Pazarcık arasında bulunan boş arazide 2 ayrı otomobili durdurarak operasyon yaptı. Her iki otomobilde yapılan aramada 7 bin paket gümrük kaçağı sigara elde geçirilirken 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Pazarcık Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilmesi beklenirken, Kahramanmaraş polisinin 2 ayrı kaçak sigara operasyonu kameraya yansıdı