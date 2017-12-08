Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Sanayi Mahallesi Başaran Sokak’ta bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bodrum katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Elâzığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken diğer taraftan da apartmanı tahliye etti. Binanın içinin duman dolması nedeniyle mahsur kalan 2’si bebek 8 kişiyi itfaiye erleri kurtardı.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.