Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Çınarlı mevkisinde, Aytekin Karakurt idaresindeki 66 FD 920 plakalı çanta yüklü kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 10 metre yükseklikten alt geçide devrildi. Kazada, sürücü Karakurt araçta sıkışarak yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye görevlilerince kurtarılan Karakurt, 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıklarından Temel Ofluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamyonun yol kenarındaki bariyerlere sürtünmesi sonucu kıvılcımlar çıkartarak devrildiğini söyledi.

Yaralı sürücüye müdahale için itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdıklarını belirten Ofluoğlu, kamyonun olay yerindeki elektrik tellerini de kopardığını ifade etti.