Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'ndeki silahlı kavganın zanlılarının Şanlıurfa'ya geldiğini tespit eden jandarma ekipleri, Birecik ilçesinin Dağören Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda zanlılar F.C. ve Z.C. gözaltına alındı, evde yapılan aramada, 3 suikast tabancası,150 tabanca fişeği ve bir kilo eroin ele geçirildi.

İki grup arasında 15 Mart 2017'de çıkan silahlı kavgada Bekir Doğruer ölmüş, 4 kişi de yaralanmış, polisin, olay yerinde inceleme yaptığı sırada bölgeye giren bir otomobilden pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş edilmişti.