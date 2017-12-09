Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'ndeki silahlı kavganın zanlılarının Şanlıurfa'ya geldiğini tespit eden jandarma ekipleri, Birecik ilçesinin Dağören Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda zanlılar F.C. ve Z.C. gözaltına alındı, evde yapılan aramada, 3 suikast tabancası,150 tabanca fişeği ve bir kilo eroin ele geçirildi.
İki grup arasında 15 Mart 2017'de çıkan silahlı kavgada Bekir Doğruer ölmüş, 4 kişi de yaralanmış, polisin, olay yerinde inceleme yaptığı sırada bölgeye giren bir otomobilden pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş edilmişti.
Gaziantep'teki silahlı kavgada 4 yaralı
09.12.2017 - 01:57 | Son Güncelleme: 09.12.2017 - 01:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı, olay yerinde inceleme yapan polislerin üzerine de ateş açıldığı olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'ndeki silahlı kavganın zanlılarının Şanlıurfa'ya geldiğini tespit eden jandarma ekipleri, Birecik ilçesinin Dağören Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
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