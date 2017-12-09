Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesi Erenler Mahallesi'nde Yusuf Güzeldal'a (68) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen Yusuf ve oğlu Ali Güzeldal'ı bulundukları yerden çıkarttı.
İlçedeki hastaneye kaldırılan Ali Güzeldal hayatını kaybetti, babası ise tedavi altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
Trabzon'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
09.12.2017 - 02:13 | Son Güncelleme: 09.12.2017 - 02:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesi Erenler Mahallesi'nde Yusuf Güzeldal'a (68) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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