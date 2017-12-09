Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da Akın Aybak, bir dingil ile birleştirilmiş iki disk ve bunun etrafına sarılan ipten oluşan “yoyo” adı verilen oyuncakları 22 yıldır topluyor. Parmağa takılan ip ile oynanan yoyonun Aybak için çok ayrı bir önemi var. Çocukken maddi imkânsızlıklar nedeniyle sahip olamadığı oyuncağın hep içinde bir ukde olarak kaldığını ifade eden Aybak, bunlardan farklı türlerde 500 parçalık koleksiyon oluşturdu. Yoyo topladığını bilen arkadaşlarının hediye ettikleriyle koleksiyonunun genişlediğini ifade eden Aybak “Oyuncak, kalitesine göre 20 ila 750 lira arasında satılıyor. Türkiye’de bu oyuncağın koleksiyonunu yapan başka bir koleksiyoncuya rastlamadım. Avrupa’da ise yoyo müzeleri bile var. Koleksiyonumu evimin özel bir bölümünde teşhir ediyorum. Koleksiyonu görüp ‘Başka koleksiyon yapacak bir şey bulamadın mı, sen çocuk musun’ diyenler bir süre sonra yoyo oynamaya başlıyor. Birlikte çocukluğumuzu doyasıya yaşıyoruz” dedi.