İstanbul’da yaşayan Afrikalı iş adamları lokanta ve turizm işletmeciliğinden moda tasarımına, kuaförlük işinden sağlık sektörüne kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. Çeşitli amaçlarla Türkiye’ye gelen Afrikalıların bir kısmı geri dönmeyi düşünürken kimi ise Türkiye’de hayatını sürdürmeyi tercih ediyor. Afrikalıların hayalleri arasında Türklerle evlilik yapmak da var.

Tarlabaşı’ndaki Habesha Lokantası, buluşma noktalarından. Hayvan postları, Afrika masa ve sandalyeleri ve Afrika’ya özgü hayvanların fotoğraflarının olduğu mekân, masaların üzerinde yakılmış küçük mumlarla son derece mistik ve egzotik bir ortam olarak göze çarpıyor.



Alçak masa ve sandalyelerden oluşan Habesha Lokantası’nda kullanılan tüm objeler ve yemeklerde kullanılan malzemeler Afrika’dan getiriliyor. Dünyanın her tarafında Habeşistan lokantalarının meşhur olduğunu söyleyen mekân sahibi Can Korudağ “Türk müşterilerimiz çok fazla olmasa da Afrika mutfağını tanıyanlar geliyor. Damak tadı bakımından Hindistan mutfağını andırıyor. Hafta sonu Afrika’dan gelen şarkıcılar ve dans grupları ile İstanbul’u şenlendirmeye devam ediyoruz.’



Habeşistan Kalkınma ve İş Birliği Derneği ise Türkiye ile Etiyopya arasında insani yardım faaliyetleri düzenlemek amacıyla öğrencilerin kurduğu bir oluşum. Derneğin Fatih’te bulunan merkezinde haftalık veya aylık toplantılar düzenleniyor. Türkiye genelinde yaşayan Etiyopyalı öğrencilerin, çalışanların sorunları konuşuluyor. Toplu hâlde namaz kılınıyor. Dua ediliyor. O gün ananevi kıyafetler giyiliyor, ülkelerinin geleneksel yemekleri hazırlanıyor.



Derneğin sosyal ilişkiler sorumlusu İshak Eshetu Aragaw, Türkiye’de hiçbir mesele yaşamadan hayatlarını, geleneklerini sürdürdüklerini söyledi. Türklerin kendilerine çok iyi davrandıklarını anlatan Aragaw “Avrupa’ya giden çok sayıda arkadaşımız var. Onlarla konuşuyoruz. Orada ayrımcılığa uğradıklarını, çok yalnız kaldıklarını anlatıyorlar. Biz burada böyle şeylerle hiç karşılaşmıyoruz. Bizi sempatik ve farklı görüyorlar’’ şeklinde konuştu. AA



IĞDIR ÜNİVERSİTESİ MEZUNU MUHAMMED:

Avrupa’ya asla gitmek istemem

“Her şey parayla açıklanamaz. Türkiye’de ibadetlerimizi rahatlıkla yerine getirebiliyoruz”

Iğdır Üniversitesi’nden mezun olan Ahmed Muhammed de Türkiye’de kalmayı tercih eden Afrikalı öğrencilerden. Müslüman bir ülkede olmanın rahatlığını yaşadığını belirten Muhammed “İstediğimiz gibi dinî ibadetlerimizi yapıyoruz. Zaten bayramlarımız aynı, cumamız aynı, ramazanımız aynı. Geleneksel kültürümüze ait bazı şeyleri de çok rahatlıkla yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı. Avrupa’ya gitmek gibi bir seçenek sunulduğu takdirde gidip gitmeyeceğine dair soruyu “Kesinlikle gitmem” şeklinde cevaplayan Muhammed “Sekiz arkadaş okumak için Türkiye’ye geldik ama çoğu Avrupa’ya gitti. Ekonomik anlamda iyi kazançları var. Ama her şey parayla açıklanamaz. En azından ailemle rahat bir şekilde yaşıyorum. Bu bana yeterli geliyor” diye konuştu.