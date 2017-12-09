Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’da tarihî Balıklıgöl kampüsünde bulunan Dergâh Camii İmam Hatibi İbrahim Onat, buğday sapından hat sanatı yapıyor. Hasat döneminde tarlalardan topladığı buğday saplarını boğum bölgelerinden keserek düzleştiren Onat, daha sonra bunları eserlerinde kullanıyor. Onat, hat sanatıyla yazdığı ayet, sure, besmele, hadis ve Allah’ın isimlerinin üzerini, milimetrik kesimlerle elde ettiği buğday saplarıyla kaplıyor. Bugüne kadar yaklaşık bin 500 eser yapan Onat, çok sayıda sergi açtı. Yaptığı eserlerin evlerin ve iş yerlerin başköşesine asıldığını belirten Onat, eserlerinin il dışından gelen ziyaretçiler tarafından çok beğenildiğini, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelere bile ulaştığını ifade etti. Onat, bu işte en zor kısmın tarladan uygun buğday saplarının toplanması olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Buğday saplarını ekinler biçildikten sonra tarlalardan topluyoruz. Daha sonra bu sapları boğum kısımlarından bölüyoruz. Düzleştirme, kesme ve yapıştırma gibi 5-6 işlemden sonra tablolar ortaya çıkıyor. Ameliyatlarda kullanılanlara benzer makaslarla milimetrik kesimler yapıyorum.”