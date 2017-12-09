Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinin iptali, BUDO’nun internet sitesinden duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek” ifadesi kullanıldı.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle “09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)” seferlerinin de yapılamayacağı duyuruldu.



