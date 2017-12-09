Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinin iptali, BUDO’nun internet sitesinden duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek” ifadesi kullanıldı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle “09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)” seferlerinin de yapılamayacağı duyuruldu.
BUDO seferlerinin bazıları iptal edildi
09.12.2017 - 09:37 | Son Güncelleme: 09.12.2017 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da sabahın erken saatlerinde olumsuz seyreden hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinin bazıları iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinin iptali, BUDO’nun internet sitesinden duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek” ifadesi kullanıldı.
Etiketler : budo,iptal edilen seferler,
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