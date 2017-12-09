Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor.



MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU



Bölgenin, parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu olacağı öngörülürken, gece Edirne ve Kırklareli'nin sağanak yağışlı geçmesi, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



İSTANBUL HAVA DURUMU



Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), akşam saatlerinden itibaren yer yer fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.



HAFTA SONU HAVA DURUMU



Öte yandan yapılan uyarıda, kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU











