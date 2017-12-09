Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Bölgenin, parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu olacağı öngörülürken, gece Edirne ve Kırklareli'nin sağanak yağışlı geçmesi, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU
Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), akşam saatlerinden itibaren yer yer fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.
HAFTA SONU HAVA DURUMU
Öte yandan yapılan uyarıda, kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU
Marmara Bölgesi'nde hava durumu | İstanbul hava durumu - (9.12.2017)
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısında çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde, gece Edirne ve Kırklareli'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
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