Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultanahmet Camii önünde sabah namazı sonrası ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olacak açıklamaları Esenyurt’taki Sivil Toplum kuruluşları tarafından protesto edildi. Camii önünde toplanan grup, “Kudüs Zalimlerin Değil, Alnı Secdeye Varan Müslümanlarındr’ Kudüs’e Sahip Çık” yazılı pankartlar taşıdı.Protestoya Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sabah namazı sonrası Sultanahmet Camii önünde yapılan basın açıklamasının ardından grup sessizce dağıldı.