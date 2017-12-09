Sultanahmet Camii önünde sabah namazı sonrası ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olacak açıklamaları Esenyurt’taki Sivil Toplum kuruluşları tarafından protesto edildi. Camii önünde toplanan grup, “Kudüs Zalimlerin Değil, Alnı Secdeye Varan Müslümanlarındr’ Kudüs’e Sahip Çık” yazılı pankartlar taşıdı.Protestoya Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sabah namazı sonrası Sultanahmet Camii önünde yapılan basın açıklamasının ardından grup sessizce dağıldı.
Sultanahmet’te Kudüs için tek yürek oldular
09.12.2017 - 10:19 | Son Güncelleme: 09.12.2017 - 10:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tüm Türkiye’de olduğu gibi ABD’nin ‘Kudüs’ün İsrail’in başkenti olacak açıklamalarına karşılık Esenyurt Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları Cami Önünde toplanarak protesto etti.
Etiketler : Sultanahmet,Kudüs,İsrail’in başkenti,ABD,
525960 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525960.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER