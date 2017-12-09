Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elâzığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarların kuzey ve kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli, tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
Meteorolojiden 5 il için buzlanma don uyarısı
09.12.2017 - 10:25 | Son Güncelleme: 09.12.2017 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elâzığ,Malatya, Adıyaman,Tunceli ve Bingöl için buzlanma ve don uyarısında bulundu.
Etiketler : Meteoroloji,buzlanma don uyarısı,Elazığ,Malatya,Adıyaman,Tunceli ve Bingöl,
525961 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525961.aspx
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