Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum Motosiklet Kulübü üyesi, evli ve 3 çocuk babası Namık Kemal Başbay, 8 yıl önce tanıştığı motosiklete tutku ölçüsünde bağlanıp Asya, Uzakdoğu, Afrika ve son olarak 2015'te Güney Doğu Amerika turuna çıktı. Arjantin'de motosikletten düşerek ağır yaralanan, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Başbay, tedavisinin ardından 30 bin kilometrelik Güney Batı Amerika turu için Bodrum'dan motosikletiyle tekrar yola koyuldu. Önce İstanbul'a ardından Uruguay'a geçecek olan Başbay, turuna 12 Aralık'ta Uruguay'ın Montevideo kentinden başlayacak.



Başbay yola çıkmadan önce, ismini verildiği, 4 bin yıllık tarihi Leleg yolundaki kavşakta DHA'ya açıklama yaptı. Kavşağa isminin verilmesinin gururunu yaşadığını söyleyen Başbay, yolculuklarında 3 kez ölümden döndüğünü, 8 ameliyat geçirdiğini ve omurgasında tam 30 vida olduğunu söyledi.



Motosiklete duyduğu tutkuyu tarif edilemez olarak nitelendiren Başbay, şöyle dedi:

"Binlerce kilometre yol, onlarca ülke, yüz binlerce insan, doğa ve güzellik, tarih ve kültür tanıyorsunuz. Gezgin olmanın en büyük mutluluklarından biri de işte bu. Tabii ki heyecan macera ve bunun yanında riskler de var. Önemli olan kontrollü, bilinçli ve riskleri minimuma indirerek sürüş yapmak. Eğitimini almadan kimse bu tür gezilere çıkmasın."



Bodrum'da mobilyacılık yapan ve tek bir yabancı dil bile bilmediğini belirten Başbay, "Çıktığım dünya turlarında, her insanın ortak dilinin sevgi ve dostluk olduğunu gördüm, anladım. İnsanların size bakmaları, kaynaşmaları, gülmeleri, mutlu olmaları, hep aslında ortak kullandığımız bir dil. Ben özellikle Güney Amerika'nın insanlarında bu sıcaklığı bu dostluğu gördüm" dedi.



GEZİLERİ KİTAP OLACAK



Çıkacağı son tur ile birlikte 4 dünya gezisini 400 sayfalık 'belgesel tadında' kitap halinde yayımlayacağını belirten Başbay, şöyle konuştu:

"Gezilerde inanılmaz dostluk, arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Tabii sadece gezmiyorum. Gittiğim her yerde, durduğum her noktada ülkemin, Bodrum'un güzelliklerini anlatıyorum. CD ve broşürlerini tanıtıyorum. Adeta bir turizm elçisi gibi dünyanın bir ucundan, en ücra köşede bazen bir yerli kabileye, bazen modern şehrin ortasında insanlara ülkemi tanıtmanın mutluluğunu gururunu yaşıyorum. İşte tüm bu güzellikleri yolculuk rotalarını, benden sonra bu turlara gidecek olanları bekleyen zorlukları ve almaları gereken tedbirleri bir kitapta toplayıp, Türkiye motosiklet dünyasına armağan edeceğim."



Başbay, turu kapsamında Uruguay, Arjantin, Şili, Brezilya, Bolivya, Peru ve Kolombiya'da motosiklet kullanacak.