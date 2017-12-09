Özellikle sabah saatlerinde dondurucu soğuk karşısında zor anlar yaşayan Erzurumlular, yürümekte bile güçlük çektiler. Adeta buz tutan kentte araç trafiği de olumsuz yönde etkilendi.Meteoroloji yetkilileri soğuk havanın etkisini sürdüreceğini belirtirken, uzmanlar dondurucu soğuklar karşısında özellikle dışarıya çıkan vatandaşların korunmaları gerektiğini belirtti.
Erzurum buz kesti! Hava eksi 20 derece
09.12.2017 - 10:28 | Son Güncelleme: 09.12.2017 - 10:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde eksi 20 dereceye varan dondurucu soğuk, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Etiketler : Erzurum,dondurucu soğuk,Meteoroloji,
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