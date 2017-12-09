Özellikle sabah saatlerinde dondurucu soğuk karşısında zor anlar yaşayan Erzurumlular, yürümekte bile güçlük çektiler. Adeta buz tutan kentte araç trafiği de olumsuz yönde etkilendi.Meteoroloji yetkilileri soğuk havanın etkisini sürdüreceğini belirtirken, uzmanlar dondurucu soğuklar karşısında özellikle dışarıya çıkan vatandaşların korunmaları gerektiğini belirtti.