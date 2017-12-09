Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'uyuşturucu madde ticareti' yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışma neticesinde 3 ayrı ilçede 4 ayrı eve baskın yaptı. Polis ekipleri, yaptıkları baskınlarda toplam 3 kilo 104 gram esrar maddesi, 980 gram shank, 62 kök Hint keneviri, 1 adet hassa terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 fişek, uyuşturucu ticaretinden el edilen 10 bin 115 TL ele geçirirken, E.D. (42), E.O. (32), A.G. (39), K.K. (28), C.Ç. (33), Ü.Y. (32), M.S. (35), S.K. (41) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 8 şahıstan M.S., S.K., E.O., K.K. ve A.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

