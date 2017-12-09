Erzurum’un Tekman İlçesi’nde kapalı köy yollarını ulaşıma açmaya çalışan ekipler zaman zaman zor durumda kalıyorlar. Yolu açmaya çalışan iş makinası yoldan kayarak mahsur kaldı. Mahsur kalan ekipleri yeni karla mücadele ekipleri kurtardı. Yoldan kayan iş makinası diğer iş makinalarının desteği ile kurtarıldı.