Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'de rutin kontrollerini sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliğine bağlı ekipler, Bağlum Bulvarı'nda bir kuru yemişçide uygulama yaptıkları sırada iş yeri sahibi Abdullah K'nın tedirgin hareketlerinden şüphelendi.



Ekipler, yasal izinler alındıktan sonra iş yerine düzenledikleri operasyonda, sahte bandrollü 166 içki, 500 sahte içki bandrolü ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.



Gözaltına alınan Abdullah K, sağlık kontrolünün ardından Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Polis, sahte içki ve bandrollere imha edilmek üzere el koydu.