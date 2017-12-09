Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan, Türkiye ile arasındaki ‘geri kabul anlaşmasına' rağmen, yakaladığı 'düzensiz göçmenleri' yasa dışı yollardan geçtikleri sınırlarında yakalayıp Meriç Nehri üzerinden geri göndermeyi sürdürüyor. Ülkelerine kaçak geçen sığınmacıları dövdüğü öne sürülen Yunan polisinin geri gönderdiği biri kadın 4 kaçak bu kez cep telefonuyla görüntülendi. Yasa dışı yollardan Meriç Nehri'ni kullanarak Yunanistan tarafından geçen kaçaklar, iddialarına göre Yunanistan polisi tarafından şiddet gördükten sonra sandala bindirilerek Türkiye tarafına gönderildi. Cep telefonuyla kaydeden görüntülerde sandalla Türkiye'ye geri gelen kaçaklar, sınırdaki tarla sahibi köylüler tarafından yönlendirilerek karaya çıkarıldıktan sonra sınır devriyeleri tarafından gözaltına alındı. Geçirildikleri sağlık kontrolünden darp edildikleri tespit edilen kaçaklar daha sonra işlemleri için Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi.







1 AYDA 600 KAÇAK GERİ DÖNDÜ



Sınır devrileri verilerine göre son 1 ayda yaklaşık 600 kadar kaçak, sığınmacı yada düzensiz göçmen, yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da sınır polisi tarafından darp edilerek, üzerlerindeki cep telefonu ve paraları alınarak silah zoruyla geri gönderildi. 'Push back' adı verilen 'geri itme' yöntemiyle gönderilen kaçaklar, ifadelerinde Yunanistan'da yakalandıklarında bir kaç gün aç ve susuz bırakıldıklarını daha sonra ise Meriç nehri üzerinden botla Türkiye'ye silah zoruyla gönderildiklerini anlattı.



Sandalla geri gönderildiği belirtilen ve üzerlerinden pasaport, kimlik, cep telefonu ya da para çıkmayan kaçakların hangi ülke vatandaşı olduğuna dair inceleme ve soruşturma sürüyor.



