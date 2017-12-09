Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saatlerinde Keçiören’de meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Kuzey Çevre Yolu üzerinden havaalanı istikametinde seyreden 34 DF 7464 plakalı otomobil, Pursaklar varyantlarına 100 metre kala sürücüsü Tayfun K.’nın yolun karşısına geçmeye çalışan yayayı görememesi sonucu, Kayhan İşler’e (30) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan yaya, yol ortasında yatmaya başladı. Aracını durdurarak hareketsiz bir şekilde yatan İşler’in yanına gelen sürücü, 112 acil servis ekiplerine ihbarda bulundu.



Kısa süre sonra polis ve sağlık ekipleri kaza yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Kayhan İşler’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için yolda trafik önlemleri aldı. Yolun 3 şeridi bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Kayhan İşler’in cansız bedeni, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.