Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlerleyen yaşına rağmen bebek arabasıyla kağıt toplayarak hayat mücadelesinin en güzel örneğini gösteren Saadet Benli'ye, Anadolu Ajansı'nın yaptığı haberin ardından Türkiye'nin dört bir köşesinden yardım eli uzandı.



En büyük hayali hacca gitmek olan Saadet Teyze, bu hayaline de Sakarya Büyükşehir Belediyesi sayesinde kavuşacak.







Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun talimatıyla harekete geçen Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Benli'yi ilk olarak umreye götürme sözü verdi. Çok istediği hac listesine de yazdırılacak Benli'nin kurada çıkması halinde tüm masrafları belediye tarafından karşılanacak.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Benli'nin Bingöl'de vatani görevini yapan asker oğluna iş taahhüdünde de bulundu.







- "Çok sevinçliyim"



Bahçelievler Mahallesi'nde oturan 4 çocuk annesi Saadet Benli, duygularını AA muhabiriyle paylaştı.



Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlara çok sevindiğini dile getiren Saadet Teyze, "Ne mutlu, çok seviniyorum, o kadar seviniyorum ki, bu sizin vesilenizle oldu." dedi.







Yardım etmek için arayanların çok olduğunu aktaran Benli, "Benim yardım beklentim yok. Kendim zaten çalışıyorum. Gücüm yettiği kadar kendi kendime yetiyorum. Kimseye yüküm yok." ifadesini kullandı.



En büyük isteğinin hacca gitmek olduğunu söylediğini belirten Benli, "En büyük dileğim o. Onu bana Allah söyletti. Şimdi beni hac ve umreye götüreceklermiş. Böyle bir şey nasıl anlatılır? Hiç yoktan ortaya çıkıyor, 'Sen Umre'ye gideceksin.' diyorlar, böyle bir şeyi nasıl anlatıyım ki... Çok sevinçliyim, çok mutluyum. Allah'ım her kişiye nasip etsin, Allah'ım sizi de sevindirsin." diye konuştu.







Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na da destekleri için çok teşekkür eden Benli, "Çok sağolsun, Allah bin kere razı olsun. Rabbim ona sağlık versin." dedi.



Türk halkının duyarlılığını çok iyi bildiğini ifade eden Saadet Teyze, her zaman zor durumda olan insanlara sahip çıktıklarını söyledi.



Benli, "Türkiyem için, insanları için gurur duyuyorum. Ama Cumhurbaşkanıma bela olanlara da Allah o belalarını kendilerine çevirsin." dedi.







- "Tüm ihtiyaçlarını giderme noktasında teyzemizle irtibat halindeyiz"



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Ahmet Öksüzoğlu da şehirde 24 saat teyakkuz halinde olduklarını, Saadet Teyze'nin bilgisini alır almaz da kendisine ulaştıklarını aktardı.



Kendisine ihtiyaçlarını sorduklarını belirten Öksüzoğlu, "Teyzemiz hac ve umreye gitmek istiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla inşallah umre ihtiyacını karşılayacağız. İnşallah önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren umre kayıtlarını yaptıracağız. Hac kayıtları başlayınca da hacca kaydını yaptıracağız. Allah nasip ederde çıkarsa inşallah onunla ilgili gerekli çalışmalar yapılır. Diğer yakacak ve gıda ihtiyaçları noktasında da teyzemizle irtibat halindeyiz. O konularda da gerekli desteği kendisine sağlayacağız." diye konuştu.







Öksüzoğlu, askerdeki oğluna iş bulma konusunda da yardımcı olacaklarını belirterek, "Zaten oğlu gelip çalışmaya başladıktan sonra inşallah teyzemiz evinde rahat ve huzurlu şekilde geri kalan hayatını geçirir." dedi.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce Saadet Benli'ye yardım etmek isteyenler için Ziraat Bankası'nda hesap açıldı. Yardım etmek isteyenlerin "54689957 5007" nolu hesap numarası ile IBAN "TR210001002094546899575007"den yardımlarını ulaştırabilecekleri belirtildi.