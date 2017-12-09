Pendik'de dün alabora olarak batan teknede bulunan ve kaybolan balıkçının cesedi bulundu. Deniz polisi tarafından denizden çıkarılan balıkçının cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Pendik'de batan teknedeki balıkçının cesedi bulundu
09.12.2017 - 11:24 | Son Güncelleme: 09.12.2017 - 11:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pendik'de dün alabora olarak batan teknede bulunan ve kaybolan balıkçının cesedi bulundu. Deniz polisi tarafından denizden çıkarılan balıkçının cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Etiketler : pendik,alabaro,batan tekne,
525980 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525980.aspx
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