Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, 3 Aralık'ta otomobilde cesetleri bulunan dayı ve yeğeninin öldürüldükten sonra araçta yakıldıkları belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yeri inceleme ekiplerinin otomobilde bulduğu mermi deliğinden yola çıkarak, soruşturmayı derinleştirdi. Dayı ve yeğeninin öldürüldükten sonra otomobile benzin dökülerek yakıldığını belirleyen ekipler, olay yerinin yakınındaki Aslıhanlar köyünde yaşayan N.Y. ve oğlu M.A.Y. ile B.Ç'yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Örenköy yakınlarında Seki mevkisindeki köy yolunda, bir otomobilin yandığını görenler güvenlik güçlerine ihbarda bulunmuş, ekipler olay yerine geldiklerinde, tamamen yanmış araçta 2 ceset bulmuştu. Yapılan incelemede otomobilde tanınmaz halde bulunan cesetlerin Kamil Çolak (37) ve yeğeni Serkan Sarı'ya (17) ait olduğu belirlenmişti.