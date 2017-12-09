Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir elyaf fabrikanın çatısında, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çatıda çıkan yangın daha sonra fabrika içerisinde bulunan kimyasal malzemelere sıçradı. Yangını fark eden çalışanlarının ihbarı üzerine çevre ilçelerden ve İstanbul’dan olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından hemen yangına müdahale edildi.

Fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda söndürüldü.

Yangından dolayı yaralanan ve dumandan zehirlenen olmadığı öğrenildi.