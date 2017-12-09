Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, "Akçakoca açıklarında Deniz salyangozu avcılığının hava şartlarına göre sürüyor. Balıkçılar gün boyunca avladıkları deniz salyangozlarını çuvallayarak önce Samsun'a gönderiliyor. Burada işlenen salyongozlar ardından Doğu Asya ülkelerine ihraç ediliyor" dedi.

Balıkçılar, deniz salyangozunun ülkemize döviz girdisi sağladıklarını belirterek, "Deniz salyangozunu sepetle veya dalgıçlar yardımıyla toplanıyor ve çuvallara konularak depolanıyor. İhracatçı firmaları bizlerden alarak işleniyor ve yurt dışına ihraç ediliyor" şeklinde ifade ettiler.