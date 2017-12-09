Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, İzmir-Çanakkale karayolu, eski itfaiye kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Bergama’dan İzmir yönüne giden O.D. (46) idaresindeki 35 NAC 95 plakalı kamyonet ile aynı yönde gelen sürücüsü tespit edilemeyen 35 LR 918 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yolun kenarında park halindeki 33 FN 735 plakalı tıra çarparak durabildi. Kazada sürücü O.D. (46) ile A.A. (52), S.A. (22), B.S. (28), H.B. (54),B.K. (62), E.D. (21), İ.D. (46), S.A. (32), M.K. (56), H.A. (27) isimli yolcular yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.