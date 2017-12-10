Ceyda Ateş (48) idaresindeki 35 RBT 78 plakalı otomobil, Yunus Emre Caddesi Yunus Emre Parkı mevkisinde Nurettin Emre Saner'in (21) kullandığı 10 BFB 78 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Emrah Ardıç (22) ile Emin Ezer (30), 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.