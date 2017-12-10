Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinden Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde, Nedim Esin'e ait 41 VM 811 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede tüm aracı saran yangın, mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Araç, kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.