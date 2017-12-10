Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağdat Caddesi'nde Y.C.U'nun kullandığı 34 JL 2876 plakalı hafif ticari araç, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yakınındaki trafik ışıkları mevkisinde önce caddenin ortasındaki bariyerlere, ardından da savrularak yolun sağındaki kaldırımda yürüyen Serkan Korkmaz (16) ve Muhammed Çoşkun'a (17) çarptı. Kazada ağır yaralanan Korkmaz ve Çoşkun, 112 Acil Servis ekiplerince yakındaki hastanelere kaldırıldı. Ehliyetinin bulunmadığı, alkollü ve aşırı hızlı araç kullandığı öne sürülen sürücü, gözaltına alınarak Kadıköy İskele Polis Merkezine götürüldü.