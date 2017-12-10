Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silivri'de lodos nedeniyle dalgakıran mevkisinde boyu 2 metreyi bulan dalgalar oluştu. Bazı balıkçılar, dalgalardan etkilenmemek için teknelerini brandayla kapattı, brandayla örtülmeyen bazı teknelerin güvertelerini su aldı. Rüzgar nedeniyle sahildeki bazı seyyar tezgahlar da devrildi.