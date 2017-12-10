Silivri'de lodos nedeniyle dalgakıran mevkisinde boyu 2 metreyi bulan dalgalar oluştu. Bazı balıkçılar, dalgalardan etkilenmemek için teknelerini brandayla kapattı, brandayla örtülmeyen bazı teknelerin güvertelerini su aldı. Rüzgar nedeniyle sahildeki bazı seyyar tezgahlar da devrildi.
Lodos etkisini arttırdı, dalgalar 2 metreyi buldu
10.12.2017 - 05:57 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 05:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan şiddetli lodos, Silivri'de de etkili oldu.
Etiketler : istanbul,lodos,
526138 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526138.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER