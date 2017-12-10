Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bunun üzerine İ.K, eski patronu hakkında kendisiyle ilgili asılsız ihbarda bulunduğu iddiasıyla manevi tazminat davası açtı. Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada davacı “Yapılan şikâyetin araştırılması sonucunda ihbar asılsız çıktı. M.K.’nın eylemleri kişilik haklarıma saldırı oluşturuyor. 100 bin TL manevi tazminat talep ediyorum” dedi. Davalı ise “İ.K’nın sahte pasaportla yurt dışına gittiğine dair duyum almamız sebebiyle söz konusu şikâyeti yaptık. Davanın reddini talep ediyoruz” diye konuştu. Mahkeme, emsal bir karar verek M.K.’nın 5 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.