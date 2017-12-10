Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale Karayolu, eski İtfaiye Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bergama'dan İzmir yönüne giden 46 yaşındaki O.D. yönetimindeki 35 NAC 95 plakalı kamyonet ile aynı yönde giden ve sürücüsü bilinmeyen 35 LR 918 plakalı otomobil çarpıştı. Kamyonet, çarpışmanın etkisiyle yıl kinarında park halinde olan 33 FN 735 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, sürücü O.D. ile yolculardan A.A. (52), S.A. (22), B.S. (28), H.B. (54), B.K. (62), E.D. (21), İ.D. (46), S.A. (32), M.K. (56) ve H.A. (27) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Soruşturma başlatıldı.