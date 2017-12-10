İstanbul’da gece boyunca lodos etkisini gösterdi. Lodos nedeniyle İstanbul’un birçok ilçesinde ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrildi. Devrilen ağaçlar çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yol kenarlarına çekildi. Yol kenarına çekilen ağaçlar kesildi. Denizde de lodos etkisini gösterdi. Dalgalar metrelerce yükseldi. Deniz seferi yapan bazı vapurlar dalgalarda ilerlemekte zorlu çekti.
İstanbul’da gece boyunca lodos etkili oldu
10.12.2017 - 08:18 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 08:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da gece boyunca lodos etkili oldu
Etiketler : İstanbul,
526166 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526166.aspx
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