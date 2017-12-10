Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şemdinli ilçesinin Anadağ köyü Yeşilova mezrasında ikamet eden Cihangir Dinç’e ait ineğin kaybolması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sonucunda ineğin evin önündeki 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştüğü tespit edildi. Düştüğü yarım metre çapındaki kuyuda telef olan hayvanı çıkarmak için harekete geçen köylüler, uzun uğraşlar sonucu ineğin leşini çıkardılar.