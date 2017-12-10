Şemdinli ilçesinin Anadağ köyü Yeşilova mezrasında ikamet eden Cihangir Dinç’e ait ineğin kaybolması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sonucunda ineğin evin önündeki 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştüğü tespit edildi. Düştüğü yarım metre çapındaki kuyuda telef olan hayvanı çıkarmak için harekete geçen köylüler, uzun uğraşlar sonucu ineğin leşini çıkardılar.
On metre derinliğindeki kuyuya düşen inek telef oldu
10.12.2017 - 09:51 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 09:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde on metre derinlikteki su kuyusuna düşen inek telef oldu. İnek, köylüler tarafından kuyudan çıkarıldı.
Etiketler : Hakkâri,inek telef,yaşam haberleri,
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