Kentte gece yarısı başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına ve sağanak görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, gemilere telsizle uyarıda bulunarak boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, kuzey ve güney yönlerden geçiş yapmak isteyen gemilerin güvenli bölgelerde bekletildiğini, hava durumunun düzelmesine paralel trafiğin de normale döneceğini bildirdi.
Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma fırtına engeli
10.12.2017 - 10:12 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 10:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli fırtına ve sağanak, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Etiketler : çanakkale,çanakkale boğazı,hava durumu,
526182 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526182.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER