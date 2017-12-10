Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte gece yarısı başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına ve sağanak görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, gemilere telsizle uyarıda bulunarak boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, kuzey ve güney yönlerden geçiş yapmak isteyen gemilerin güvenli bölgelerde bekletildiğini, hava durumunun düzelmesine paralel trafiğin de normale döneceğini bildirdi.