Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da etkili olan lodos uçuş trafiğini de etkiledi. Atatürk Havalimanı’nda lodostan kaynaklanan olumsuzluk nedeniyle uçaklar piste güçlükle inebildi. Bazı uçakların inişe geçtiği sırada lodosun etkisiyle sallandığı gözlendi. İniş sırasında aldıkları sert rüzgarla yalpalayan uçaklar, ilginç görüntüler oluşturdu. Beşik gibi sallanan uçakları görenler panik yaşadı.