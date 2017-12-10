İstanbul'da etkili olan lodos uçuş trafiğini de etkiledi. Atatürk Havalimanı’nda lodostan kaynaklanan olumsuzluk nedeniyle uçaklar piste güçlükle inebildi. Bazı uçakların inişe geçtiği sırada lodosun etkisiyle sallandığı gözlendi. İniş sırasında aldıkları sert rüzgarla yalpalayan uçaklar, ilginç görüntüler oluşturdu. Beşik gibi sallanan uçakları görenler panik yaşadı.
İstanbul'da fırtına pilotlara zor anlar yaşattı
10.12.2017 - 10:22 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 10:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Atatürk Havalimanı’na iniş yapan uçakların pilotları zor anlar yaşadı. Beşik gibi sallanan uçakları gören vatandaşların yürekleri ağzına geldi.
Etiketler : İstanbul,
526187 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526187.aspx
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