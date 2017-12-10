Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Tarihi Kapalı Çarşı'da kuyumcu C.G. ve A.B.S, bir müşteriden aldığı altınların sahte olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürülüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ve Güven Timleri ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada söz konusu altınları satan ve isminin Emre G. olduğu tespit edilen şüpheliyi yakındaki bir kuyumcuya sahte altın satarken suçüstü yakaladı. Emre G'nin ilk ifadesi doğrultusunda sahte altınları tek başına satmadığını belirleyen ekipler, Ulu Camii civarında bir otomobilde bekleyen diğer şüpheliler Emre Ş. (20), Sinan Ş. (23) ve Mustafa Ç'yi de gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramalarda sahte altından 38 künye, 72 zincir kolye, hassas terazi ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şüphelilerin sahte altın satmaya çalıştığı anlar da bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

