Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da şiddetli lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı. İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerimiz şiddetli lodos nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir" denildi.



Marmara Bölgesi'nde lodos fırtınası etkili oluyor. Fırtına nedeniyle nedeniyle İDO ve BUDO feribot seferlerinde de iptaller devam ediyor. İDO 22, BUDO 16 seferini iptal ettiğini duyurdu.

İDO'nun iptal ettiği sefer ve saatleri şöyle:

09.00 Pendik - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

09:00 Yalova - Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

09:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

09.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

09.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

10.00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

10.00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

10.20 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

10.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

11.00 Yalova - Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

11.00 Pendik - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

11.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

11.45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

11.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

12.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

12.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

14.30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

14.50 Kadiköy-Yenikapi-Armutlu Tk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü

14.55 Yenikapi - Yalova Deniz Otobüsü

15.30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

16.15 Yalova - Yenikapi Deniz Otobüsü

16.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü





BUDO'nun iptal edilen sefer ve saatleri ise şöyle:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

15.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma fırtına engeli

Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli fırtına ve sağanak, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kentte gece yarısı başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına ve sağanak görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, gemilere telsizle uyarıda bulunarak boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, kuzey ve güney yönlerden geçiş yapmak isteyen gemilerin güvenli bölgelerde bekletildiğini, hava durumunun düzelmesine paralel trafiğin de normale döneceğini bildirdi.