İstanbul'da şiddetli lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı. İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerimiz şiddetli lodos nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir" denildi.
Marmara Bölgesi'nde lodos fırtınası etkili oluyor. Fırtına nedeniyle nedeniyle İDO ve BUDO feribot seferlerinde de iptaller devam ediyor. İDO 22, BUDO 16 seferini iptal ettiğini duyurdu.
İDO'nun iptal ettiği sefer ve saatleri şöyle:
09.00 Pendik - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
09:00 Yalova - Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
09:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
09.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
09.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
10.00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
10.00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
10.20 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
10.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
11.00 Yalova - Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
11.00 Pendik - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
11.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
11.45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
11.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
12.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
12.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
14.30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
14.50 Kadiköy-Yenikapi-Armutlu Tk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü
14.55 Yenikapi - Yalova Deniz Otobüsü
15.30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
16.15 Yalova - Yenikapi Deniz Otobüsü
16.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
BUDO'nun iptal edilen sefer ve saatleri ise şöyle:
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
15.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma fırtına engeli
Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli fırtına ve sağanak, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kentte gece yarısı başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına ve sağanak görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, gemilere telsizle uyarıda bulunarak boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, kuzey ve güney yönlerden geçiş yapmak isteyen gemilerin güvenli bölgelerde bekletildiğini, hava durumunun düzelmesine paralel trafiğin de normale döneceğini bildirdi.
Deniz ulaşımına lodos engeli, iptal haberleri peş peşe geldi!
Harem-Sirkeci arabalı vapur seferleri, şiddetli lodos nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. İDO, BUDO seferleri derken az önce Çanakkale Boğazı'nda da ulaşımın durduğu haberi geldi, işte son dakika gelişmeleri...
İstanbul'da şiddetli lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı. İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerimiz şiddetli lodos nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir" denildi.
Etiketler : ido seferleri,budo seferleri,hava durumu,iptal olan seferler,