Birçok ilçede ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Dalgalar metrelerce yükselirken, deniz ulaşımında da seferler iptal oldu. Atatürk Havalimanı’na iniş yapan uçakların pilotlarıysa zor anlar yaşadı. Uçakların şiddetli rüzgar nedeniyle adeta beşik gibi sallandığı görüldü.
Lodos uçakları beşik gibi salladı
10.12.2017 - 11:16 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 11:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi.
Etiketler : İstanbul,lodos,
526198 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526198.aspx
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