Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok ilçede ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Dalgalar metrelerce yükselirken, deniz ulaşımında da seferler iptal oldu. Atatürk Havalimanı’na iniş yapan uçakların pilotlarıysa zor anlar yaşadı. Uçakların şiddetli rüzgar nedeniyle adeta beşik gibi sallandığı görüldü.